Max Mutzke ist der Star beim Opernball in Nürnberg am 14. September

NÜRNBERG (mask) - Am 14. September 2018 geht der neue Opernball in Nürnberg mit einem hochkarätigen Programm in die zweite Runde: Sänger Max Mutzke ist als Top-Act bestätigt!

Mit seiner gefühlvollen Stimme überzeugte Mutzke 2004 beim Eurovision Songcontest und stieg mit seinem Siegersong „Can’t wait until tonight“ direkt auf dem ersten Rang der deutschen Single-Charts ein. Weiterer Star: Oboist Albrecht Mayer. Er erfüllt das Opernhaus mit klassischen Klängen. Für den musikalischen Rahmen sorgt erneut die Thilo Wolf Big Band. Wie im Vorjahr gibt's auch heuer draußen ein Gratis-Opern-Air-Fest mit Moderation, Übertragungen aus dem Opernhaus sowie Live-Band. Weitere Infos und Karten im Internet.