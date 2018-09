Neuer Ladies Club feiert Premiere im „Kuhstall“ auf dem Nürnberger Altstadtfest!

Nürnberg : Altstadtfest |

NÜRNBERG (mask) - Wer braucht die Damen-Wiesn auf dem Oktoberfest? Das zünftigste Event für Nürnbergs feine Damen ließen die Kuhstall-Wirte Sissy Kleinke-Kühnel, Christian Wagner und die Opernball-Brüder Simon und Andreas Röschke auf dem Nürnberger Altstadtfest steigen!

Mega-Stimmung auf der Insel Schütt! Rund 200 Damen (die meisten stilecht im Dirndl) beim neuen ,,Ladies Club"! „Die Idee, Nürnbergs Damen der Gesellschaft bei einem exklusiven Event im Kuhstall zusammenzubringen, hatte ich schon lange“, so Altstadtfest-Wirt Chris Wagner. „Mit Simon und Andreas Röschke habe ich die perfekten Partner für die Premiere gefunden.“ Heißt: 3-Gänge-Menü, kreiert von Christian Wagner, Getränke all inclusive und Champagner all night long. Die Damen erwartete ein abwechslungsreiches Abendprogramm in edlem Hütten-Ambiente. Für die richtige Stimmung sorgten die einzigartige Sängerin Vanessa Ekpenyong sowie der mehrfach ausgezeichnete Close-up Magier Claudio Gnann.