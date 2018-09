Opernball 2018 - Bei unserer Selfie-Aktion werden Sie zum Star des Abends

NÜRNBERG - Wir wollen sehen, wie Sie die Ballnacht feiern. Ob im Opernhaus live Vorort oder von Zuhause aus am Bildschirm wenn Sie unseren Live-Blog mit verfolgen.

Wer das kreativste und originellste Selfie macht, gewinnt ein Fotoshooting mit ELLA DON. Die Mutter der wohl außergewöhnlichsten Bruderschaft von kreativen Köpfen und Lebensenergien in der Region!

Und so einfach geht's: Schnappschuss auf facebook als Kommentar im Gewinnspielbeitrag posten.Einsendeschluss ist der 16. September 2018. Der Gewinner wird am 18. September persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Durch die Teilnahme erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Fotos in unseren Medien (Print und Online) und mit unseren Datenschutzbestimmungen einverstanden.