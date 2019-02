Wir verlosen 40 Karten für die Freizeit Messe Nürnberg!

Vom 27. Februar bis 3. März im Messezentrum



Nürnberg (pm/nf) - Die Freizeit Messe Nürnberg läutet vom 27. Februar bis 3. März 2019 in der NürnbergMesse den Frühling ein. Neben den Themenwelten Garten, Touristik, Caravaning, Outdoor und Fahrrad begleitet die inviva die Freizeit Messe erstmals an allen fünf Tagen. Am Wochenende finden die Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE und der Heldenmarkt parallel zur Freizeit Messe statt.

Auf der Freizeit Messe können die Besucher erste Frühlingsluft schnuppern: In zwei Gartenhallen wird die Vorfreude für die Freiluftsaison geweckt und die Gartentrends für 2019 präsentiert. Die Halle 5 liefert Angebote und Inspiration für die Gartengestaltung, im Garten-Forum geben Experten handwerkliche Tipps für die heimische grüne Oase und die kreativ gestalteten Gartenwelten zeigen, wie der Garten und das Zuhause individuellen Charme erhalten. Wer auf der Suche nach kleinen und feinen Besonderheiten und Accessoires ist, wird an den Boutique-Ständen fündig.Die inviva begleitet die Freizeit Messe erstmals an allen fünf Messetagen und liefert Angebote und Informationen für die Lebensgestaltung und Lebensfreude im Alter. Dabei stehen die Themenbereiche „Gesundheit erhalten“, „selbst bestimmen“ und „Zeit gestalten“ im Mittelpunkt. Partner der inviva sind unter anderen das Seniorenamt der Stadt Nürnberg, das Klinikum Nürnberg und der Sozialverband VdK.Heldenmarkt – Freizeit für Helden (2.+3. März)Der Heldenmarkt, die Messe für nachhaltigen Lifestyle, ergänzt das Programm der Freizeit Messe am 2. und 3. März. Der Heldenmarkt stellt nachhaltigen Konsum in den Mittelpunkt und die Aussteller präsentieren Angebote rund um Genuss, Textilien und Kosmetik sowie zu Themen, wie Wohnen, Reisen, Finanzen und Versicherungen.Die beliebte Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE wird am Wochenende der Freizeit Messe (2. und 3. März) wieder zum Treffpunkt der internationalen Whisk(e)y-Szene. Whisk(e)y-Kenner, Interessierte und Entdecker können unter den rund 2.500 verschiedenen Whisk(e)ys ihren Favoriten entdecken, dafür stehen Experten mit Rat und Tat zur Seite. Parallel dazu findet die R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON statt und verbreitet karibisches Flair. Der Eintritt zu Whisk(e)y- und R(h)um-Messe ist erst ab 18 Jahren gestattet.Im Messepark treffen sich zur Freizeit Messe wieder verschiedene regionale Food-Trucks zum Round-Up und laden die Besucher dazu ein, neueste Street-Food-Kreationen zu verkosten. Weitere Informationen und Tickets mit Online-Rabatt gibt es unterwww.freizeitmesse.de.Der MarktSpiegel verlost für die Freizeit Messe Nürnberg 20 mal 2 Eintrittskarten. Wer zwei Karten gewinnen möchte, beantwortet einfach die jeweilige Gewinnfrage auf www.marktspiegel.de oder www.facebook.com/marktspiegel.de. Teilnahmeschluss ist in beiden Fällen der 26. Februar 2019.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook. Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten an den Veranstalter weitergeleitet werden.