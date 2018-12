Zehn Jahre Rock meets Classic: Jubiläumstournee kommt am 2. März nach Nürnberg

NÜRNBERG (pm/vs) - Wenn Legenden der Rock- und Popmusik auf einen orchestralen Klangkörper treffen, dann ist es wieder soweit: „Rock meets Classik“ feiert sein 10-jähriges Bestehen und gastiert im Rahmen der Jubiläumstour am 2. März 2019 in der Arena Nürnberg.

Als Stargäste präsentieren RMC und die Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH Ian Gillan (Deep Purple), Kevin Cronin (REO Speedwagon) und Mike Reno (Loverboy). Mit dabei sind außerdem die Glamrocker The Sweet, die aktuell ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern, sowie die Rock-Urgesteine von Thin Lizzy. Als Special Guest hat auch der Rock-Meets-Classic-Musical-Weltstar Anna Maria Kaufmann ihr Kommen zugesagt. Die Fans dürfen sich am 2. März unter anderem auf Welthits wie „Smoke on the Water“, „I Can‘t Fight This Feeling“, „Working for the Weekend“, „Fox on the Run“ oder „The Boys are back in Town“ freuen. Für satten Sound sorgen die „The Mat Sinner Band“ und das RMC Symphony Orchestra. Tickets für die Vorstellung in der Arena Nürnberg gibt es im Internet unter www.ticketmaster.de, www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie beim Veranstalter unter www.tourneen.com.Für die echten „Rock-Meets-Classic-Fans“ verlost der MarktSpiegel fünf mal zwei Eintrittskarten für den 2. März 2019. Wer mitmachen will, klickt unten auf mitmachen und beantwortet unsere Gewinnfrage „Wie viele Jahre ist Rock meets Classic bereits auf Tour?“ Oder schreibt eine E-Mail unter www.gewinnspiel@marktspiegel.de (Betreff: Rock meets Classic). Auch auf der MarktSpiegel Facebook Seite ist eine Teilnahme möglich. Teilnahmeschluss ist der 27. Dezember 2018. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären sich bereit, dass ihre Daten im Gewinnfalle an den Veranstalter weitergeleitet werden. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.