400 begeisterte Fans feiern ihren Youtube- und Instagram-Star Paola Maria

NÜRNBERG (nf) - Das wollten sich ihre Fans nicht entgehen lassen: 400 Mädchen (im Alter zwischen 12 bis 14 Jahre) schnappten sich die begehrten Gratis-Tickets für die Signierstunde im Thalia-Buchhaus Campe mit Youtube- und Instagram-Star Paola Maria (24). Viele hatten Geschenke für ihren Star dabei – und natürlich ihre Smartphones!

Paola Maria gehört zu den erfolgreichsten Beauty-Stars im deutschsprachigen Raum. Auf ihrem YouTube-Kanal zeigt die gebürtige Italienerin ihren über 1,7 Millionen Abonnenten (Instagram 3,4 Millionen Follower) Tipps und Tricks rund um die Themen Make-up und Styling. In ihrem Buch „Call of Beauty – Deine Make-up Basics“ erklärt die Beauty-Ikone Paola Marie Schritt für Schritt die hohe Kunst des perfekten Make-ups. Mit rund 300 eigens für dieses Buch geschossenen Fotos und detaillierten Illustrationen gelingen die ausführlichen Step-by-Step-Anleitungen garantiert! Für besondere Anlässe hat Paola Looks kreiert, die nachgeschminkt werden oder als Inspiration dienen können. Egal ob Nude-Look, Beach-Beauty oder festlicher Schick: Für jede Gelegenheit das perfekte Make-up! Die hübsche Paola ist mit Sascha von ,,DieAussenseiter" (neben weiteren Formaten, ebenfalls ein erfolgreicher Youtube-Kanal) verheiratet und lebt in Köln.