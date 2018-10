CSU-Themenschwerpunkte für Nürnberg: Mobilität, Ökologie, Kultur und Sicherheit

NÜRNBERG (pm/nf) - Nach der Haushaltsklausur will die CSU-Stadtratsfraktion unter dem Motto ,,Nürnberg, lebenswert" im städtischen Haushalt Geld für mehrere Projekte einstellen. Auf ihrer Klausur in Bad Windsheim hat die Fraktion der CSU im Nürnberger Stadtrat die Themenschwerpunkte für den Haushalt des kommenden Jahres beschlossen.

Mit einem Förderprogramm für Lastenfahrräder soll Familien die Anschaffung dieser umweltfreundlichen Auto-Alternative erleichtert werden. „Mit 500 Euro Förderung für ein ´normales´ Lastenrad und 1.000 Euro für die Elektro-Variante wollen wir die Anschaffung bezahlbar machen und die Leute motivieren, diesen Schritt zu wagen“, so Fraktionsvorsitzender Marcus König. Mit einem Lastenrad lassen sich sowohl die Wocheneinkäufe problemlos transportieren, als auch Ausflüge gemeinsam mit den Kindern bewältigen. „Mit Elektromotor ist das eine echte Alternative für die meisten Autofahrten“, so König weiter. Für dieses Förderprojekt stellt die CSU einen 100.000 Euro Fördertopf in den Haushalt ein.Mit einer zusätzlichen Vollzeitstelle bei SÖR und einer Teilzeitstelle beim Umweltamt soll das mangelnde Grün in der Stadt vorangebracht werden. Ein Gartenbautechniker soll für die Koordination der Pflanzung und Pflege von Straßenbäumen eingestellt werden. „Um auch in einer Großstadt die Artenvielfalt so gut wie möglich erhalten zu können, braucht es Planung und eine sog. Biodiversitätsstrategie“, sagt Marcus König mit Blick auf die beantragte Aufstockung der zuständigen Stelle beim Umweltamt. Daneben soll ganz konkret ein Projekt am Marienberg unterstützt werden, um einen dort verlandenden Weiher wieder für Amphibien nutzbar zu machen.Dritter Baustein aus der Haushaltsklausur der CSU-Stadtratsfraktion ist die Entwicklung einer eigenen Ausstellung zum Wiederaufbau der Stadt nach dem Krieg. Im Stadtmuseum „Fembohaus“ soll dafür eine eigene Abteilung konzipiert werden. „Die Entscheidungen die damals zum Wiederaufbau geführt haben und die enorme Leistung der Bevölkerung – das wird bisher in keinem Museum, in keiner Ausstellung angemessen gezeigt“, so Fraktionschef König. „Es gibt nicht mehr so viele Menschen, die uns aus erster Hand davon berichten können. Wir wollen das auch mit moderner Technik erlebbar machen. Mit speziellen Computerbrillen könnte man sich quasi zu verschiedenen Zeitpunkten in der Altstadt umschauen.“Bereits im April 2018 stellte die CSU den Antrag, die Kommunale Verkehrsüberwachung auszuweiten und endlich auch in den Stadtteilen über Altstadt und Südstadt hinaus einzusetzen. Um dies effektiv und wirksam umsetzen zu können, schlägt die CSU-Stadtratsfraktion nun 50 zusätzliche Stellen bei der Verkehrsüberwachung vor. „Zugestellte Gehwege, Parken in zweiter Reihe, Missbrauch von Radwegen als Kurzzeitparkplatz, LKW in kleinen Anwohnerstraßen und selbst das Abstellen von Fahrzeugen mitten auf der Fahrbahn sind inzwischen an der Tagesordnung“, mahnt CSU-Fraktionsvorsitzender Marcus König. „Der Eindruck vor Ort ist meist, dass diese Verstöße praktisch überhaupt nicht geahndet werden und leider ist dieser Eindruck auch richtig.“ Eine kräftige Aufstockung der Kontrolleure und der gezielte Einsatz außerhalb der Innenstadt soll das künftig ändern.Ebenfalls mehr Personal soll es für den 2019 startenden kommunalen Außendienst „ADN“ geben. Die städtischen Ordnungshüter werden gegen Vermüllung von Parks und Spielplätzen, Vandalismus oder Alkoholexzesse im öffentlichen Raum, Ruhestörungen, Sperrzeitverstöße und andere Ordnungswidrigkeiten vorgehen. „Die Personalsuche und Ausbildung für die ersten 10 Außendienstler hat lange gedauert. Wir wollen, dass die Mannschaft 2018 und 2019 um jeweils 10 Mitarbeiter(innen) aufgestockt werden kann“,erläutert Marcus König die Forderung der CSU.Ein weiterer Baustein für den Haushalt 2019 ist die gezielte Unterstützung des „Krisendienst Mittelfranken e.V.“. In der Beratungsstelle „Ruhepunkt“ wird insbesondere älteren Menschen geholfen, die schwere Schicksalsschläge verkraften müssen. „Der Ruhepunkt hilft, leidvolle Erfahrungen zu überstehen und steht den Betroffenen in aussichtslosen Situationen bei. Das ist in einer Gesellschaft, in der es leider immer weniger Nähe und gegenseitige Hilfe gibt für manche die einzige Chance auf Unterstützung“, lobt Marcus König die Arbeit des Krisendienstes. Mit der Finanzierung für die Beratungsstelle soll der „Ruhepunkt“ auch weiter ermöglich werden.