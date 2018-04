FAU zur innovativsten Uni Deutschlands gekürt

ERLANGEN / REGION (pm/mue) - Schöner Erfolg für die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU): Laut des neuesten Rankings des Medienkonzerns Reuters ist die FAU die innovativste Universität bundesweit.

In Europa rangiert sie auf dem hervorragenden 5. Platz hinter der KU Leuven, dem Imperial College London, der Universität Cambridge sowie der EPFL Lausanne. Nachdem die FAU in den vergangenen drei Jahren im deutschlandweiten Vergleich einen erfreulichen zweiten Platz belegt hatte, schaffte sie in diesem Jahr den Sprung nach ganz oben. In den europäischen Top Ten werden lediglich zwei weitere Universitäten aus Deutschland gelistet.Um das Schlagwort „Innovation“ messbar zu machen, berücksichtigt das Ranking des amerikanisch-kanadischen Medienunternehmens Reuters insgesamt zehn verschiedene Parameter – angefangen von den wissenschaftlichen Publikationen über Patentanmeldungen bis hin zu gemeinsamen Entwicklungen mit der Industrie. Die FAU forscht mit internationalen Großkonzernen wie Siemens oder adidas in gemeinsamen Projekten an Themen wie erneuerbare Energien, Gesundheitswesen und Technologien für die Medizin oder an Zukunftsmaterialien.