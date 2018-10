Möglichkeiten zum Stillen und Wickeln in der Stadt

NÜRNBERG (pm/nf) - Das Bündnis für Familie und die Frauenbeauftragte der Stadt Nürnberg haben eine kleine Broschüre mit Wickel- und Stillmöglichkeiten in der Stadt herausgegeben.

Für Eltern und andere Betreuungspersonen wird es damit etwas leichter, mit dem Baby in der Stadt unterwegs zu sein. Die handliche Übersicht zeigt geeignete Orte in Handel und Gastronomie, in öffentlichen Gebäuden, kulturellen Einrichtungen, Krankenhäusern, Familientreffpunkten und Bädern der Stadt Nürnberg, wo genug Platz und Ruhe ist, um Kinder zu wickeln und zu füttern.Ein QR-Code und die Internetadresse www.onlinebeteiligung.nuernberg.de verweisen auf einen digitalen Stadtplan, in dem die Wickel- und Stillmöglichkeiten zu finden sind. Viele davon haben aufmerksame Bürgerinnen und Bürger im Frühjahr dieses Jahres bei einem Online-Beteiligungsprojekt gemeldet.Das Heft liegt im BürgerInformationsZentrum am Hauptmarkt 18 und an vielen öffentlichen Stellen in Nürnberg zur kostenlosen Mitnahme aus.