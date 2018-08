Schöne Nürnberger Hip-Hop-Zahnärztin will Charts stürmen

NÜRNBERG (mask) - Blond, bildhübsch, blitzgescheit: Dr. Anne Enssle aus Nürnberg ist erfolgreiche Zahnärztin. Sie hat an der Friedrich-Alexander-Universität studiert. Ist Expertin für Kieferorthopädie und Kinderzahnheilkunde – und jetzt auf dem Sprung in die Charts! Denn Frau Doktor macht viel lieber Hip-Hop als in Zähnen rumzubohren.

Mitte März 2018 hatte der MarktSpiegel über die wohl ungewöhnlichste Musik-Karriere Deutschlands berichtet. Da verriet Anne Enssle: ,,Ich mache seit 14 Jahren Musik, habe unter dem Künstlernamen ,Ansen' eine Single veröffentlicht." Ergebnis: Mehr als eine halbe Million Klicks. Jetzt meldet sie sich zurück: ,,Wir greifen die Charts an!" Mit ,,Bei dir" ist soeben auf allen großen Portalen ihre neue Single mit dem Berliner Rapper Presto erschienen, der 2017 an der Seite von Silla mit ,,Barrio" einen Sommerhit geliefert hat. ,,Bei dir" ist ein Song, der das Gefühl beschreibt, jemandem so verbunden zu sein, dass der Beschützerinstinkt geweckt wird. ,,Ich habe das Lied für meinen besten Freund geschrieben, Presto für seine Freundin, aber genauso wird jede Mutter die Message auf ihr Kind bezogen auch nachvollziehen können". Erste große Labels sollen schon angeklopft haben...