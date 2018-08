Subali ist der neue König der Löwen im Tiergarten

NÜRNBERG (pm/nf) - Seit knapp einer Woche hat der Tiergarten der Stadt Nürnberg einen neuen Asiatischen Löwen. Das Männchen Subali kam aus dem spanischen Zoo Jerez de la Frontera nach Nürnberg.

Subali wurde am 17. Mai 2006 in Edinburgh geboren. Nach einer zweieinhalb Jahre währenden Station in Lodz, Polen, kam er 2011 nach Jerez. Der zwölf Jahre alte Löwe erhält nun durch den vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) veranlassten Umzug nach Nürnberg eine Chance, sich fortzupflanzen. Unter den 51 beim EEP geführten zuchtfähigen Männchen steht Subali auf Rang 10, seine künftige Partnerin, die Asiatische Löwin Aarany, auf Rang 4 unter 78 zuchtfähigen Katzen. Wenn die beiden Großkatzen vergesellschaftet sind, dann könnten im Tiergarten Nürnberg künftig bald wieder Löwenkinder heranwachsen.