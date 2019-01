Unternehmerkongress & Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft

NÜRNBERG - Beim 9. Nürnberger Unternehmer-Kongress  (Schirmherr Prof. Dieter Kempf, Präsident Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.) und 17. Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft 2019 im NCC Ost der NürnbergMesse, ging es in diesem Jahr um Themen wie Schutz vor Hackerangriffen, Changemanagement, Schutz des firmeneigenen Know-hows, Digitalisierung, Unternehmensnachfolge und Führungskräfteentwicklung. Veranstalterin Sabine Michel (SMIC! Events & Marketing) begrüßte einmal mehr zahlreiche mittelständische Unternehmer und Entscheider aus der Metropolregion. Evi Kurz, Ludwig Erhard Zentrum Fürth, erhielt den Netzwerkpreis.

Keynote-Speaker 2019 waren Niels Rossow, kaufmännischer Vorstand des 1. FC Nürnberg, mit dem Impulsvortrag „Mehr als nur auf dem Platz – Der Erfolgsfaktor Community“, Walter Kohl (Sohn des Altbundeskanzlers), Unternehmer, Referent und Autor, mit dem Thema ,,Souverän Führen, Handeln, Leben – aus Mitarbeitern MitMACHER machen" sowie Albert Klein, Vorsitzender der Geschäftsführung des BAUR Versand, mit dem Keynote-Vortrag ,,Zukunft durch Wandel: warum gibt es BAUR noch?".Nürnbergs Wirtschaftsreferent und Geschäftsführer Forum Wirtschaft und Infrastruktur der Europäischen Metropolregion Nürnberg Dr. Michael Fraas eröffnete den Unternehmerkongresses: „Der Wirtschaftsstandort Nürnberg ist stark, wächst und ist innovativ. Er ist geprägt von Unternehmer-, Gründer- und Innovationsgeist. Für Investoren ist Nürnberg hoch attraktiv. Die Arbeitslosenquote ist weiter gesunken und lag im Dezember 2018 mit 5,1 Prozent auf einem historisch niedrigen Stand. Nürnberg hat damit im bundesweiten Vergleich der 15 größten Städte die viertniedrigste Arbeitslosenquote nach München, Stuttgart und Frankfurt am Main.“Nürnberg sieht die digitale Transformation als große Chance und positioniert sich weiter als Digitalstandort. Laut Digitalkompass 2018 von Prognos gehört Nürnberg unter den über 300 untersuchten Städten und Landkreisen zu den zehn digitalsten Standorten in Deutschland. Ein Highlight ganz in diesem Sinne war der Digitalgipfel 2018, zu dem die Bundesregierung erstmals im Dezember 2018 nach Nürnberg geladen hatte. Für kreativen Spirit sorgt in Nürnberg der ZOLLHOF Tech Incubator, der Hub für die digitale Startup-Szene der gesamten Region. Das Nürnberg Digital Festival, das Leit-Event der digitalen Gesellschaft in der Metropolregion Nürnberg, verzeichnete 2018 einen neuen Rekord an Veranstaltungen und Besuchern.