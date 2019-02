Winterball der FAU und der Nürnberger Hochschulen 2019: Die Fotos des Abends

Zur Eröffnung konnte der Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Prof. Dr. Joachim Hornegger zahlreiche Persönlichkeiten aus den Bereichen Wissenschaft, Medien, Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur begrüßen. Im Mittelpunkt des Abends standen hochwertige Tanz- und Showdarbietungen ausgewählter Profis. So erhielten die dänischen Showtänzer von Bjørn Bitsch und Ashli Williamson, achtmalige Weltmeister der Professionals Standard, Europameister und Dänische Meister, tosenden Applaus,Besonderes Highlight war zudem die Geburtstagstorte zum 70. Balljubiläum, deren Erlös zugunsten des Sozialmagazins „Straßenkreuzer" gespendet wurde. Als charmante Moderatorin war die TV-Moderatorin von RTL, Birgit von Bentzel, im Einsatz.Die Gemeinschaftsveranstaltung der FAU zusammen mit der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, der Akademie der Bildenden Künste, der Evangelischen Hochschule und der Hochschule für Musik strebte erneut dem Höhepunkt um 0 Uhr entgegen: Auch in diesem Jahr hat der MarktSpiegel eine Mitternachtszeitung verteilt, die exklusiv für dieses gesellschaftliche Ereignis produziert wurde. Außerdem wurden die Gewinner der großen Tombola ermittelt, deren Erlös in diesem Jahr für den Förderverein zur Internationalisierung der FAU, speziell für die Studienorientierung für Geflüchtete, bestimmt ist. Die Besitzer der gezogenen Lose durften sich auf über 800 attraktive Preise namhafter Sponsoren freuen.