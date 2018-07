Am 27. und 28. Juli: Möbel Höffner belohnt Einserschüler!

FÜRTH (pm/vs) – Gute Leistungen werden doppelt belohnt: Am 27. und 28. Juli honoriert Möbel Höffner zum Schuljahres-Ende jede „1“ im Zeugnis mit einem 5 Euro-Gutschein! Außerdem lockt ein zauberhaftes Programm für die Kleinen.

Am letzten Schultag und am Samstag können Schülerinnen und Schüler mit ihrem Zeugnis an die Höffner-Hauptinformation kommen. Pro Zeugnis werden maximal 6 Einser à 5 Euro berücksichtigt. Somit erhalten fleißige Schüler jeweils einen Höffner-Gutschein bis zu 30 Euro. Selbstverständlich zählt nur das aktuelle Zeugnis, Berufsschul-Zeugnisse sind ausgeschlossen. Die Gutscheine sind nicht im Online-Shop einlösbar. Außerdem lockt an beiden Aktionstagen eine kostenlose Zauber-Aktion im Mitmach-Zelt vor dem Höffner-Einrichtungshaus: Am Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr können kleine Kunden ein „Zauber-Diplom“ erwerben. Dazu basteln sie ihren eigenen Zauberhut und Zauberstab, erlernen tolle Zaubertricks und erfahren, wie man einen Zauberspruch mit der magischen Feder schreibt. Das wird ein zauberhaftes Wochenende...Weitere Informationen gibt es im Internet.