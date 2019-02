Aktion am Valentinstag: Wahre Liebe kostet nichts?

Vorsicht bei der Partnersuche im Internet



NÜRNBERG (pm/nf) - Wer sein Liebesglück im Internet finden möchte, sollte gut aufpassen. Denn beim Online-Dating können Kostenfallen lauern. Darauf macht die Nürnberger Verbraucherzentrale mit einer Aktion am Valentinstag aufmerksam. In den Kneipen von Nürnberg Mitte wird abends eine süße Überraschung verteilt mit Tipps zur Partnersuche im Internet.

Ein Besuch der Nürnberger Kneipenszene an diesem Abend könnte sich lohnen, so die Verbraucherzentrale. „Hohe Kosten können entstehen, wenn ein vermeintliches Testabo unbemerkt zur Dauermitgliedschaft wird“, warnt Gisela Linke von der Verbraucherzentrale in Nürnberg. Verbraucher sollten deshalb das Kleingedruckte genau lesen, bevor sie einen Vertrag aschließen. „Wichtig zu wissen ist, dass Nutzern bei Online-Verträgen grundsätzlich ein zweiwöchiges Widerrufsrecht zusteht“, betont die Verbraucherschützerin.Doch nicht nur Kostenfallen durch untergeschobene Verträge drohen. Ein verbreitetes Phänomen auf Online-Dating-Portalen sind sogenannte Romance-Scammer. „Es handelt sich hier sozusagen um moderne Heiratsschwindler“, erklärt Gisela Linke. „Betrüger bauen zunächst eine Beziehung zu ihrem Opfer auf. Unter einem Vorwand bitten sie dann um Geld oder erfragen sensible Daten.“Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.verbraucherzentrale-bayern.de.Wer Fragen hat, kann sich an die Nürnberger Verbraucherzentrale wenden.Informationen zur Terminvereinbarung und den Öffnungszeiten stehen ebenfalls auf der Homepage.