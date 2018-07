Frankens VIP-Szene feiert bei Alexander Herrmann in Nürnberg

TV-Koch Herrmann (u.a. ,,Küchenschlacht") ist in Nürnberg seit Jahren als ,,Palazzo"-Gastgeber bekannt, inzwischen auch als Wirt am Altstadtfest vertreten. Der Mega-Coup von Medientreff-Macher Patrick Kraft (projekt.mediengruppe): er ließ sein Kult-Event für ausgesuchte Gäste erstmals in Herrmanns Locations steigen! Der MarktSpiegel war dabei.