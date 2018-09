Mode-Lady Dominic Armbrüster jettet zum Geburtstag nach Paris

PARIS (mask) - Wer ko, der derf: Nürnbergs Mode-Lady Dominic Armbrüster jettete zur Feier ihres Geburtstags mit ihrem Gatten Detlef jetzt in die Stadt der Liebe!

,,Wir gehen in Paris so gern ins Lido", verrät sie. Im berühmten Revuetheater (1946 von den Brüdern Clerico in einem ehemaligen Schwimmbad gegründet) an den legendären Champs-Élysées verbrachten die beiden dann auch den Geburtstags-Abend. Tags darauf gings ins Moulin Rouge.