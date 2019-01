Nürnberger Sängerin Leonie performt vor Hartmut Engler!

NÜRNBERG (nf) - Das wird die 23-jährige Sängerin Leonie aus Nürnberg auch nicht so schnell vergessen: Sie darf einzigartige Versionen der Songs von und vor Musikstar Hartmut Engler (PUR) performen. Hintergrund: In der neuen Musikshow „My Hit. Your Song.“ am 31. Januar 2019 (20.15 Uhr auf ProSieben) hören Stars ihre Hits wie noch nie zuvor. Von Newcomer bis Band oder Singer-Songwriter – die Nürnbergerin hat neben sieben weiteren Künstlern die Chance 25.000 Euro zu gewinnen. Mit dabei sind die Stars: Álvaro Soler, DJ Bobo, Lucy und Sandy von den No Angels sowie Hartmut Engler von PUR.

Leonie erzählt: „Das Gefühl ist kaum mit Worten zu beschreiben, wenn ich auf der Bühne stehe. Ich mach das, was ich liebe: singen. Ich kann noch nicht komplett von der Musik leben. Ich habe großen Respekt davor einen Song von Hartmut Engler vor ihm zu singen. Ich bin unglaublich aufgeregt. Mein Duell-Song ist ‚Abenteuerland‘ von PUR. Ich habe den Song oft und lang gehört. Mein dreijähriger Sohn kann ihn mittlerweile auswendig."Auch Hartmut Engler ist beeindruckt von Leonie: „Eine Hammer-Stimme. Aus einem Song, der im mittleren Tempo ist, ist eine Ballade gewachsen, bei der ich eine große Gänsehaut bekommen habe. Besonders, wenn Leonies Stimme nach oben ging. Die Gänsehaut hat bis zum Schluss nicht aufgehört.“Wie Hartmut Engler sich zwischen Leonie und den Troglauer Buam entscheidet und wen das Studio-Publikum zum Gewinner kürt, sehen die Zuschauer am 31. Januar 2019 um 20.15 Uhr auf ProSieben.