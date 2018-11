Schmidt erneut zum Präsidenten der Deutschen Atlantischen Gesellschaft gewählt

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu Gast



REGION (pm/nf) - Bundesminister a.D. Christian Schmidt MdB ist am 12. November 2018 bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, einer politischen Nichtregierungsorganisation zur Förderung des transatlantischen Gedankens, mit einem Stimmenanteil von 100 Prozent als Präsident wiedergewählt worden.

In seiner Rede betonte er, dass strategische Autonomie für Europa nicht ein Ziel sein könne, das dann die transatlantische Allianz beschädige. Es müsse sehr viel mehr mit den Bürgerinnen und Bürgern auch außerhalb Berlins über die Notwendigkeit einer transatlantischen aktiv gesprochen und diskutiert werden. Es gebe keinen strategischen Aufbruch, sondern eine taktische Müdigkeit. Nach eigenen Angaben leistet die Deutsche Atlantische Gesellschaft einen Beitrag zur außen- und sicherheitspolitischen Diskussion in den Regionen des Landes. Am Nachmittag begrüßte Schmidt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und der Bundesakademie für Sicherheitspolitik bei dem vor 10 Jahren ins Leben gerufenen „NATO Talk around the Brandenburger Tor".Christian Schmidt (MdB, CSU, geboren in Obernzenn) war von 2014 bis 2018 Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft und von 2017 bis 2018 kommissarischer Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur.