WÖHRL-Vorstand Thomas Weckerlein als „Undercover Boss“ bei RTL!

NÜRNBERG (pm/nf) - Getarnt als Praktikant, hat Thomas Weckerlein (50), Vorstand der Rudolf Wöhrl SE für die Bereiche Personal, Finanzen, Controlling und IT, das Unternehmen von einer neuen Seite kennengelernt. Am Montag, 11. Februar 2019, sind seine Erfahrungen als Praktikant „Patrick Kühn“ in der Real Life Doku „Undercover Boss“ um 20.15 Uhr auf RTL zu erleben.

Vorstand Thomas Weckerlein konnte bei ,,seinem Job" in drei Filialen überprüfen, ob das Unternehmen den eigenen Ansprüchen auch wirklich gerecht wird – sei es in der Herrenhosenabteilung, in der Dekoration oder in der Änderungsschneiderei. Nach insgesamt zehn Drehtagen stand für Weckerlein fest: „Undercover zu wirken, ist die Chance, ein Unternehmen mit ganz anderen Augen zu sehen. Durch meinen Praktikanteneinsatz weiß ich nun besser, was wir gut machen und an welchen Stellen die Dinge noch besser werden müssen. Meine Komplettverwandlung, die für jeden Dreh immerhin einige Stunden in der Maske erforderte, hat sich also gelohnt.“Die Wiederholung der Folge wird am 17. März 2019 um 11.30 Uhr ausgestrahlt.