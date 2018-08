Doppelte Freude bei der Jugendwerkstatt der Diakonie Erlangen

ERLANGEN (pm/vs) - Doppelten Grund zur Freude hatte dieser Tage die Jugendwerkstatt der Diakonie Erlangen: Alle sechs zur Prüfung angetretenen Auszubildenden haben ihre Lehre bestanden und dank einer Spende von der Bürgerstiftung Erlangen konnte ein hochwertiger Schulungsbildschirm angeschafft werden.

In der Werkstatt werden Jugendliche mit persönlichen Defiziten zu Schreinerinnen/Schreinern sowie zu Fachpraktiker/-innen für Holzverarbeitung ausgebildet. Die Lehre dauert drei Jahre. „Wir wollen den jungen Leuten mit der Ausbildung eine Basis mitgeben, die ihnen hilft, ihr Leben zu gestalten. Dies fängt an bei Pünktlichkeit, Höflichkeit und dem sozialen Umgang miteinander“, erzählt der Leiter der Einrichtung, Wolfgang Gremer. Die Bürgerstiftung mit ihrem Vorsitzenden Martin Böller unterstützt die Einrichtung schon seit längerem. Aktuell erhielt Wolfgang Gremer einen Scheck über 1.250 Euro, mit dem inzwischen ein hochwertiger und großformatiger Bildungsbildschirm angeschafft werden konnte. Auch in der Ausbildung zum Schreiner oder Fachpraktiker für Holztechnik werden immer mehr Bereiche digitalisiert, so Gremer. Dies treffe vor allem im Fachunterricht, bei den fachkundlichen Inhalten sowie im gesamten Bereich der Konstruktionszeichnungen zu. Hier sei der Schulungsbildschirm eine wertvolle Hilfe bei der Darstellung. Martin Böller: „Die Bürgerstiftung fördert möglichst konkrete Projekte und Anschaffungen. Dass wir mit dem Bildschirm jungen Menschen, die sonst nur sehr schwer Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben, gezielt helfen können, passt wunderbar!“