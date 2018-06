Datenautobahn in Fürth jetzt noch schneller

Fürth : OT Ronhof |

FÜRTH (pm/ak) - Gute Nachricht für rund 2000 Haushalte in weiten Teilen der Stadt: Die Internet-Geschwindigkeit hat sich stark erhöht.

Die Deutsche Telekom hat in Bislohe, Unterfarrnbach, Kronach, Ronhof, Poppenreuth, Herboldshof, Südstadt, Flexdorf, Unterführberg und Atzenhof-Hafen, am ehemaligen Waldkrankenhaus und im Gewerbepark Süd insgesamt ca. 44 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und 21 Multifunktionsgehäuse sowie fünf Glasfasernetzverteiler aufgestellt.In diesem Netz werden, einen entsprechenden Vertrag vorausgesetzt, Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) möglich.Mit dieser Bandbreite sind Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich. Das gilt auch für Musik- und Video-Streaming oder Nutzung von Cloud-Speichern.Symbolisch gaben Oberbürgermeister Thomas Jung und Wirtschaftsreferent Horst Müller gemeinsam mit Bernd Kohlbauer und Markus Sand von der Telekom den Startschuss für die Inbetriebnahme in Ronhof.„Damit wird das Leben und Arbeiten in Fürth noch attraktiver“, sagte der OB.Bis Ende 2019 baut die Telekom noch 50 weitere bestehende Knotenpunkte, die sogenannten Nahbereiche, aus.Die schnellen Internetanschlüsse sind ab sofort online, telefonisch, im Fachhandel oder im Telekom Shop buchbar – lediglich die schnellen Leitungen der fünf Glasfasernetzverteiler im Golfpark, dem Gewerbegebiet Hardhöhe West, in der Hafenstraße, auf der Stadelner Hard und im Kronacher Wald stehen erst im Juli zur Verfügung.