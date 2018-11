CAVALLUNA: Beliebte Pferdeshow kommt mit neuem Namen nach Nürnberg

,,Welt der Fantasie" für alle Pferdefreunde: Im Februar 2019 in der Arena NÜRNBERGER VERSICHERUNG +++ Kartenvorverkauf ab sofort



NÜRNBERG (pm/nf) - Mit Standing Ovations und tosendem Applaus wurden die ersten Shows der neuen CAVALLUNA-Tour „Welt der Fantasie“ in Österreich und der Schweiz gefeiert. Nun steht das gesamte Team in den Startlöchern, um mit dem neuen Programm diverse Arenen Deutschlands und Europas zu erobern. Mit insgesamt 34 Städten ist die diesjährige Tournee die Größte der letzten Jahre und schließt nun mit dem neuen Namen CAVALLUNA an die Erfolge der vorangegangenen Saisons an.

CAVALLUNA ist in Nürnberg am Samstag,(15 und 20 Uhr), und am Sonntag,(14 und 18.30 Uhr), zu erleben. „Welt der Fantasie“ überzeugt mit beeindruckenden Szenerien und wird durch das Zusammenspiel der Protagonisten und Show-Elemente zu einem ebenso spannenden wie berührenden Gesamterlebnis: Mit dem Kreativteam um den Emmy-nominierten Creative Director Klaus Hillebrecht, Horse Consultant Kenzie Dysli, Kostümbildnerin Mariana Kanehl und Lichtdesigner Jens Probst wird die Inszenierung nochmals auf ein neues Niveau gehoben.Einzigartige Kostüme, ein mitreißender Soundtrack und perfekt auf die Szenen abgestimmte Lichtkompositionen lassen die Zuschauer Teil einer unvergesslichen Show-Sensation werden. Die insgesamt 56 Pferde, ihre Reiter und ein internationales Team von Tänzern begeistern das Publikum gemeinsam mit einer inspirierenden Geschichte: Der junge Tahin entflieht seinem Alltag in eine Welt, in der seine Wünsche und Träume wahr werden. Doch als er der schönen Naia begegnet, steht ihm eine große Herausforderung bevor: Er muss lernen, auf das Schicksal und auf sich selbst zu vertrauen. Denn nur so kann es Tahin gelingen, sein Glück zu finden.In der Tradition aus 15 Jahren gastiert Europas beliebteste Pferdeshow in diversen europäischen Metropolen: Erstmals unter dem Namen CAVALLUNA unterwegs, präsentieren die beliebten Equipen und das langjährige Team hinter den Kulissen das bekannte Showformat in gewohnt hoher Qualität. Die Symbiose aus melancholisch-schönen Momenten, rasanter Action, witzigen Comedy-Nummern und eleganten Dressurdarbietungen ist ein Highlight für alle Besucher.Informationen und Tickets zur Show gibt es unter www.cavalluna.com und unter 01806 – 73 33 33 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen).Mitwirkende:• ca. 90 Mitwirkende vor und hinter den Kulissen • 56 Pferde, 1 EselPferde-Unterkunft :• 9 Paletten Späne*• 5 Rundballen Stroh*• 60 m3 Pferdemist*• 1 Stallzelt (10 m x 93 m) mit 62 Boxen • 1 Abreitzelt (10 m x 24 m)• 2 Stallzeltheizungen, 1.500 l Heizöl*Pferde-Verpflegung:• 2 Paletten Pferdemüsli* • 9 Rundballen Heu*Transport:• 5 LKW für Pferde • 10 LKW für Equipment • 4 Minibusse• 1 Catering-TruckSchweres Gerät:• 1 Traktor• 2 Gabelstapler • 2 Hebebühnen • 3 RadladerBühne:• 135 t Reitsand• 1.500 m2 Reitbodenmatten als Untergrund• 9 km Kabel• 100 Movinglights• 4 Videoprojektoren• 1 Projektionsfolie (10 m x 20 m)• 189 Kostüme• 100 m Catwalk (Reitbahnumrandung) mit LED-Beleuchtung und zwei Bühnenwagen• 500 kg Trockeneis*• 2 Bodennebelmaschinen* pro Show-Wochenende