Eröffnung: Nürnberg wird neuer Bundesstützpunkt Taekwondo!

NÜRNBERG (pm/nf) - Feierliche Eröffnung der neuen Taekwondo-Halle (Bertolt-Brecht-Straße) am Bundesstützpunkt Taekwondo in Nürnberg mit Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann. Der Freistaat Bayern fördert den insgesamt 3,95  Millionen Euro (ursprünglich geplant 3,8 Millionen Euro) teuren Hallenneubau mit über einer Million Euro und damit in gleicher Höhe wie der Bund. Damit die Talentschmiede in Nürnberg in Zukunft noch mehr Sportler von Rang und Namen hervorbringt, unterzeichneten Innen- und Sportminister Herrmann und die Deutsche Taekwondo Union e. V. (DTU) eine Kooperationsvereinbarung, mit der die DTU als 16. Sportverband in die Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei aufgenommen wurde. 

Joachim Herrmann: ,,Unsere Spitzensportförderung ermöglicht es herausragenden Sportlerinnen und Sportlern, eine Berufsausbildung und spätere Verwendung im Polizeivollzugsdienst mit ihrem Sport auf Weltklasseniveau zu vereinen." Die polizeiliche Ausbildung der Taekwondo-Sportlerinnen und Sportler findet dabei gemäß der gemeinsamen Fördervereinbarung beim Ausbildungsseminar Spitzensport der VI. Bereitschaftspolizeiabteilung in Dachau statt. Die sportfachliche Betreuung erfolgt hauptsächlich in der neuen Taekwondo-Halle am Bundesstützpunkt in Nürnberg. ,,Somit bestehen optimale Rahmenbedingungen, einerseits für eine qualitativ hochwertige Polizeiausbildung und andererseits für eine kontinuierliche positive sportliche Entwicklung der Athletinnen und Athleten", freute sich Herrmann und betonte: ,,Ich hoffe sehr, dass die Polizei bereits für Mitte September die ersten Athletinnen und Athleten aus der DTU einstellen kann."In Rekordzeit wurde durch die WBG KOMMUNAL GmbH, im Auftrag der Stadt Nürnberg, auf dem Grundstück Bertolt-Brecht-Straße 1 der Bundesstützpunkt Taekwondo Nürnberg errichtet. Dieser wird künftig von der Deutschen Taekwondo Union e. V. (DTU) und der Bayerischen Taekwondo Union e. V. betrieben. Das Gebäude wurde als zweigeschossiger Zweckbau errichtet. Die Nutzfläche beträgt rund 1.340 m² und beinhaltet zwei Trainingshallen mit bis zu acht Wettkampfflächen, die erforderlichen Aufwärmflächen und notwendigen Sanitär- und Umkleideräume. Außerdem stehen Räume für Trainer und Physiotherapeuten sowie ein Seminarraum zur Verfügung. Es gibt auch eine Video-Anlage für moderne Trainingsauswertung (eigene Investition der DTU). Im Obergeschoss befindet sich ein großer Kraftraum. Der Außenbereich umfasst je acht Fahrzeug- und Fahrrad-Stellplätze. Das Gebäude wird mit Fernwärme beheizt und verfügt über eine eigene Regenwasserversickerung sowie über einen direkten Zugang zu den Sportanlagen der Bertolt-Brecht-Schule.Das geplante Investitionsvolumen betrug rund 3,8 Mio. Euro, wovon der Bund und das Land je 1,05 Mio. Euro übernehmen. Durch zusätzliche Anforderungen der DTU und des Sportservice der Stadt Nürnberg für Möblierung, Fitnessgeräte und IT-Ausstattung haben sich die Gesamtkosten auf rund 3,95 Mio. Euro erhöht.Seitens der Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg gab es einen Zuschuss in Höhe von 750.000 Euro. „Die Sparkasse Nürnberg setzt damit die regionale Aktivierung der Olympia-Partnerschaft des Deutschen Sparkassen und Giroverbandes konsequent fort, für die vor allem ihre gemeinsam mit Max Müller ins Leben gerufene Initiative „Der Goldene Ring e.V.“ steht. Über den Goldenen Ring werden aktuell 13 Nürnberger Spitzensportler gefördert, darunter vier Nürnberger Taekwondokas. Tahir Gülec, Rabia Bachmann, Anna-Lena Frömming und Hasim Celik profitieren jetzt im neuen Bundesstützpunkt von besten Trainingsvoraussetzungen für mögliche (Gold-) Medaillen bei den nächsten Olympischen Spielen“, so der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Matthias Everding.Der Bundesstützpunkt Taekwondo dient als Trainingszentrum für den Vereinsnachwuchsdieser Sportart sowie für die professionelle Fortbildung der Leistungssportler und ist bishereinzigartig in Deutschland. Zwischen dem Sportleistungszentrum der Bertolt-Brecht-Schuleund dem Bundesstützpunkt gibt es eine enge Kooperation. „Heute ist ein guter Tag für den Taekwondo-Sport in Deutschland und in Nürnberg. Es war ein Kraftakt, die Finanzierung für dieses Trainingszentrum hinzubekommen. Nun ist es gelungen, und dafür danke ich allen Mitwirkenden, insbesondere den Innenministerien des Bundes und des Freistaats Bayern, aber auch der Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg, die dieses Projekt gefördert hat. Damit schaffen wir beste Trainingsmöglichkeiten, die dringend benötigt werden, denn Olympisches Gold, Weltmeister und Europameister – dies alles hat der Nürnberger Taekwondo-Sport bisher schon hervorgebracht. Um diese Erfolge zu verfestigen und um noch besser zu werden, dafür braucht es genau diese Einrichtung“, freute sich Nürnbergs Sportbürgermeister Klemens Gsell.