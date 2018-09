MarktSpiegel verlost 100 Plätze am Nürnberger Altstadtfest bei Alexander Herrmann

NÜRNBERG (mask) – Wenn vom 12. bis 24. September 2018 Altstadtfest auf der Insel Schütt gefeiert wird, ist Starkoch Alexander Herrmann dabei – mit einer Hammer-Aktion für MarktSpiegel-Leser!

So können Sie gewinnen!

Das ist Herrmanns Hütten-Programm 2018







Im „Herrmann’s am Altstadtfest“ auf der Hinteren Insel Schütt trifft urige „Herzensküche“ auf die moderne Interpretation des aus Funk & Fernsehen bekannten Meisters: Ob Altstadt-Tapas mit Rinderschinken, Rauchlachs & Tatar vom Weiderind, gezupfter Rehbratenburger oder Ochsenbäckchen aus dem Wurzelsud. Franken 2.0 heißt die kulinarische Devise! Klassiker aus dem Vorjahr sind auch dabei: Apfelstrudel mit weißer Schokolade, Mandeln und Lebkuchensauce – „Zum Neilegen“, wie der Franke gern mal sagt...Exklusiv für MarktSpiegel-Leserinnen und Leser verlost Alexander Herrmann 100 Plätze (50x2) für die „Burger & Champus“-Events Sonntag- & Montagabend (16. & 17.09/23. & 24.09.2018) ab 18 Uhr! Um an der Verlosung teilzunehmen, gehen Sie einfach auf den MarktSpiegel bei Facebook oder gleich hier auf der MarktSpiegel-Homepage und beantworten Sie dort die Gewinnfrage "Wieviele Plätze bei Alexander Herrmann verlost der MarktSpiegel?"Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 12. September, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden ab Donnerstag, 13. September, per Zufallsprinzip ermittelt und persönlich per E-Mail oder Nachricht benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook.Kulinarische Knaller zum Feiern mit fetziger Musik sind sonntags & montags angesagt:Sonntag 23.09. (11 – 15 Uhr): Live Blues, Swing, Jazz„Weißwurst & Champus“Pro Pärchen:* 2 Paar Weißwürste* 2 Gläser Scampisalat* 2 Gläser Tatar v. Weiderind* Brot-Tüte* 1 Karaffe Wasser* 1 Flasche ChampagnerPaket für 2 Personen 49,90 Euro pro Person. Um Reservierung wird gebeten.Sonntag- & Montagabend (16. & 17.09/23. & 24.09.2018) ab 18 Uhr:Schlagerparty mit Burger & ChampusPro Pärchen:* 2 Gläschen Scampisalat* Brottüte* 2x2 kl. Fränk’ness Burger* 1 Karaffe Wasser* 1 Flasche ChampagnerPaket für 2 Personen 49,90 Euro pro Person. Um Reservierung wird gebeten.Wer „Altstadtfest-Hopping“ liebt ist im ungezwungenen Außenbereich und an der Bar genau richtig. Live-Bands spielen immer am Freitag, Samstag und Sonntag.Ob im Sitzen oder am Stehtisch – hier geht es auch mal nur als Zwischenstopp. Neben kulinarischen Höhepunkten hat sich Alexander Herrmann aber noch mehr einfallen lassen. „Das Altstadtfest hat großen Charme. Die Menschen wollen einfach ein paar Stunden eine schöne Zeit haben. Dazu braucht es ein passendes Ambiente und gute Musik – auch mal zum Abfeiern!“, erzählt Herrmann. ,,Wir freuen uns auf tolles Wetter – sollte es mal nicht mitspielen, ist der Außenbereich mit einem Zelt überdacht.“Reservierung: 0911/24029955 oder altstadtfest@alexander-herrmann.de