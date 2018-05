Nochmal 400 Tickets zu gewinnen: HC Erlangen am Sonntag beim Bergspiel gegen Deutschen Meister

Nürnberg : Arena Nürnberger Versicherung |

NÜRNBERG - Wir legen nochmal nach! Wer bei unserer ersten Aktion für das Hammer-Spiel des HC Erlangen am Pfingstsonntag noch kein Glück hatte, für den haben wir jetzt noch eine Gelegenheit. Und das beste: Bei ganzen 400 Tickets sind die Chancen diesmal noch besser!

Wir verlosen 400 Tickets für den HC Erlangen

Wie berichtet erwartet den HC Erlangen am kommenden Pfingstsonntag ein besonders hochklassiges Heimspiel. Mit den Rhein-Neckar Löwen kommt der amtierende Deutsche Meister in die Arena Nürnberger Versicherung. Hier ist also packender Sport auf dem Feld und eine mitreißende Stimmung auf den Rängen garantiert!Außerdem gibt es zum Bergspiel ein tolles Rahmenprogramm: Schon ab 11:00 Uhr wird der Biergarten an der Arena zum Weißwurstfrühstück geöffnet. Um 12:00 Uhr sind als Special Führungen in der Arena möglich (Anmeldung bis 16.05. an fans@hc-erlangen.de). Ab 13:00 Uhr gibt's dann im Biergarten "Kapplers Bergshow", unter anderem mit Bierkrugstemmen gegen Andreas Schröder und Frankenquiz gegen Johannes Sellin. Das Spiel des HC Erlangen gegen die Rhein-Neckar Löwen startet pünktlich um 15:00 Uhr in der Arena. Im Anschluss findet im Biergarten nochmal ein Fan-Talk sowie eine Autogrammstunde mit allen Spielern statt. Highlight für die kleinen Fans den ganzen Tag über: Eine Hüpfburg und eine Kettcar-Bahn.Für das Heimspiel des HC Erlangen am Pfingstsonntag, 20. Mai um 15:00 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung gegen die Rhein-Neckar Löwen verlosen wir nochmal 400 Tickets (200 mal je zwei Tickets). So könnt ihr mitmachen: Zur Teilnahme am Gewinnspiel gleich hier im Beitrag auf "Mitmachen" klicken. Bei Facebook ist eine Teilnahme möglich, indem der Gewinnspiel-Post auf unserer Facebook-Seite kommentiert wird. Teilnahmeschluss ist Freitag, 18. Mai, 10:00 Uhr. Die Gewinner werden am Freitag, 18. Mai per Zufallsprinzip ermittelt und persönlich per E-Mail oder per Facebook-Nachricht benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram.Wer bei unserer Aktion kein Losglück hat, der kann Tickets für dieses oder andere Spiele des HC Erlangen online kaufen . Alle Infos gibt's auch direkt beim HC Erlangen.