Opernball! Coole Socke Pilawa macht's nochmal

NÜRNBERG (mask) - Er macht's nochmal: Auch den nächsten Nürnberger Opernball wird TV-Star & Publikumsliebling Jörg Pilawa moderieren!

Mehr als 2.200 Gäste feierten beim Opernball 2018. Jetzt steht der Termin für die nächste Auflage fest: Am 13. September 2019 heißt es „Alles Walzer“ in der Metropolregion – und zum dritten Mal wird TV-Star Jörg Pilawa durchs Programm führen. „Er hat uns – und vor allem die Ballgäste – in den Vorjahren mit seiner sympathischen Art absolut begeistert. Deshalb war es für uns keine Frage, dass er auch 2019 auf die Opernball-Bühne gehört“, so Veranstalter Simon Röschke. Während es in Sachen Showprogramm beim erfolgreichen Konzept bleibt, gibt es optisch für das kommende Jahr eine Neuheit: Der Brombeer-Ton der Ball-Beleuchtung von 2018 wird in der nächsten Ausgabe durch Aquamarin abgelöst. Wer dabei sein möchte, kann ab sofort Tickets im Online-Shop buchen. Frühbucher