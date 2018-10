Ryanair kündigt neue Sommerziele an

NÜRNBERG (pm/nf) - Ryanair baut das Angebot ab Nürnberg weiter aus und kündigt neue Sommerziele an: Mit Zadar fliegt die irische Airline zweimal pro Woche nach Kroatien. Auch neu im Sommer 2019 ist Marrakesch, ebenfalls zweimal wöchentlich. Das nordafrikanische Urlaubsland Marokko ist bereits im aktuellen Winterflugplan enthalten.Ab März stockt Ryanair zudem das Mallorca-Programm auf und steuert die liebste Insel der Franken an vier Wochentagen schon ab Ende März 2019 an. Auch alle anderen Ryanair-Ziele werden weiter geflogen: voraussichtlich insgesamt 18 Städte in Europa!