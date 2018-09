Zehnfach-Ironman! Eiserner Franke fährt allen davon

Nürnberg : Stadt |

NÜRNBERG (mask) - Keiner ist härter als Bernhard Nuss (57). Der Nürnberger (Beruf Personal Trainer) hat jetzt einen – Achtung! – Zehnfach-Ironman in der Schweiz bewältigt!

Wie bitte? Nuss erklärt: ,,Weltweit gibt's nur 78 Menschen, die das in den letzten 35 Jahren gemacht haben! Ich habe zehn Ironmans in zehn Tagen absolviert. Also zehn Tage lang täglich 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen. Jeden Morgen um 7 Uhr ist der Start, dann hat man 20 Stunden Zeit, um den Ironman zu beenden. Meine Frau betreut mich während des Wettkampfs."Nuss betreibt seit 2015 Ultratriathlon – und den Verein Never Walk Alone Nürnberg e.V. Er trainiert bekannte Nürnberger wie z.B. Bürgermeister Dr. Klemens Gsell (,,Schon seit 10 Jahren") und seit heuer auch CSU-Chef Marcus König (,,Auf Ausdauer für die Marathon-Distanz").