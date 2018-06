„Brehm.Mobil“ macht am 21. Juni 2018 Station auf dem Hans-Sachs-Platz

Mobile Bürgersprechstunde mit MdB Sebastian Brehm



NÜRNBERG - Der direkt gewählte Nürnberger Bundestagsabgeordnete Sebastian Brehm (CSU) ist mit seinem „Brehm.Mobil“ wieder im Wahlkreis unterwegs. Das ausrangierte Dreieinhalbtonner-Feuerwehrauto von 1977 vom Typ Daimler-Benz 409 hat bereits im letzten Bundestagswahlkampf eine gewisse Berühmtheit erlangt.

Am Donnerstag, 21. Juni 2018, macht das „Brehm.Mobil“ von 15.30 Uhr bis 18 Uhr Station auf dem Hans-Sachs-Platz in der Altstadt. Sebastian Brehm und sein Team stehen als Gesprächspartner zur Verfügung. „Ich freue mich auf die Gespräche und spannende Diskussionen. Der unmittelbare Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern liegt mir sehr am Herzen. Ich will wissen, was die Menschen bewegt!“, sagt Sebastian Brehm. „Und natürlich gibt es am „Brehm-Mobil“ wie immer einen leckeren Cappuccino!“