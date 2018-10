N2025: Mit diesen Themen geht Nürnberg ins Rennen um den Titel Kulturhauptstadt Europas

NÜRNBERG (pm/nf) - Mit den drei Themen „embracing humanity – Menschlichkeit als Maß“, „exploring reality – Welt als Aufgabe“ und „evolving community – Miteinander als Ziel“ geht die Stadt Nürnberg in das Rennen um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025. Sie spiegeln Nürnbergs Vision für die Kulturhauptstadt wider: Nürnberg entwickelt mit den Menschen in der Stadt und der Region eine neue Idee von Stadt und Europa – einen Raum der Menschlichkeit und Gemeinschaft, einen Raum des Experimentierens, ein Labor für die Kultur und die Künste.

Die Grundlagen für diese Themen wurden in einem ausführlichen Prozess in den zurückliegenden Monaten erarbeitet: Kunst- und Kulturschaffende, städtische und nichtstädtische Institutionen, Vereine, Initiativen und nicht zuletzt zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus der Stadtgesellschaft arbeiteten zusammen und brachten ihre Ideen, Meinungen und Wünsche in die Themenfindung ein. Für Nürnberg ist die Bewerbung Chance und Herausforderung zugleich. Es ist die Chance, die Vielfalt von Kunst und Kultur in Nürnberg und der Region für Europa sichtbar zu machen und umgekehrt Kultur und Kunst aus ganz Europa einzuladen. Es ist die Chance, ein neues Gefühl des Zusammenhalts in der Stadtgesellschaft zu schaffen, das internationale Profil der Stadt zu stärken und die kulturelle Landschaft neu zu beleben. Es ist die Chance, Ideen zu generieren und Prozesse anzustoßen, die in und für Europa nachhaltig positiv wirken.Auf der anderen Seite stehen die Herausforderungen, mit denen sich Nürnberg wie viele Städte in Europa konfrontiert sieht: Migration, Globalisierung, Digitalisierung, ökologische Veränderungen, Stadtentwicklung und europäischer Zusammenhalt. Neben diesen übergreifenden Herausforderungen stehen zusätzlich jene, die speziell Nürnberg als wachsende Stadt mit knapper werdenden Flächen und einer zunehmend diverseren Stadtgesellschaft anzugehen hat. Die Themen, mit denen sich Nürnberg um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 bewirbt, sind Destillat aus diesen Chancen und Herausforderungen.Auf Basis dieser Themen beginnt nun die intensive Arbeit am 60 Seiten umfassenden Bewerbungsbuch, das der europäischen Jury spätestens am 30. September 2019 vorgelegt werden muss. Bereits am 16. Oktober 2018 reist ein Team nach Berlin, um vor Mitgliedern der EU-Kommission, des Deutschen Kulturrats und der Kulturstiftung der Länder den Stand der Bewerbung und erste Ideen zu präsentieren. Gelangt Nürnberg auf die sogenannte Short-List, auf der nur noch wenige Städte im Rennen verbleiben, muss im Juli 2020 das zweite Bewerbungsbuch abgegeben werden. Anschließend besucht die Jury die verbleibenden Bewerberstädte. Voraussichtlich im Oktober 2020 fällt die Entscheidung, welche deutsche Stadt im Jahr 2025 Kulturhauptstadt sein wird.