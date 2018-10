Schwabacher Straße ab 10. Oktober gesperrt

Sanierungsarbeiten auf dem Frankenschnellweg



NÜRNBERG/FÜRTH (pm/nf) - Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert von Mittwoch bis Freitag, 10. bis 12. Oktober 2018, den Frankenschnellweg auf Höhe der Kreuzung Schwabacher Straße.

In Fahrtrichtung Fürth muss die Fahrbahndecke der rechten Fahrspur erneuert werden. Während der Arbeiten ist die Schwabacher Straße zwischen Frankenschnellweg und An den Rampen für den Autoverkehr gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer auf der südlichen Schwabacher Straße mit dem Ziel Innenstadt werden über den Frankenschnellweg umgeleitet. An den Bahnbrücken besteht eine Wendemöglichkeit in Fahrtrichtung Fürth, über die man zur nördlichen Schwabacher Straße gelangt.Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger sind von der Baustelle nur am Rande betroffen. Sie können an der Ostseite der Schwabacher Straße die Baustelle ungehindert passieren. Dazu wird der Rad- und Fußverkehr mit notwendigen Absperrungen um die Baustelle herumgeleitet.Um den Verkehrsfluss auf dem Frankenschnellweg aufrecht zu erhalten, ist es notwendig, den Verkehr im Vorfeld der Volkmannstraße und im Anschluss zu An den Rampen auf eine Spur zu verengen. Ebenso steht den Autofahrern in der Baustelle nur eine Geradeausspur in Fahrrichtung Fürth zur Verfügung. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.