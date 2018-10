Unglaublich! Seniorin in der Innenstadt niedergeschlagen

NÜRNBERG (nf/ots) - Am Mittwochnachmittag (26. September 2018) wurde eine ältere Dame in der Nürnberger Innenstadt von einem Unbekannten geschlagen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die 84-jährige Frau befand sich zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr im Bereich der Arkaden von Karstadt am Ausgang zur Karolinenstraße. Dort kam ihr ein unbekannter Mann (circa 20 bis 30 Jahre alt) entgegen und schlug ihr unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Die 84-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Durch den Angriff erlitt die Frau Frakturen und musste in einem Krankenhaus stationär medizinisch versorgt werden.