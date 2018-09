Hyundai Kona Elektro: Aerodynamik ohne Spannungsverlust

(ampnet/mue) - Um batteriebetriebene Elektroautos machen die Deutschen zumeist einen skeptischen Bogen: Anfang 2018 waren laut Kraftfahrt-Bundesamt erst 123.000 Stromer auf deutschen Straßen unterwegs, davon rund 62.000 rein elektrisch mit Batteriebetrieb. Auch der Hyundai Kona Elektro soll dazu beitragen, dass sich diese Zahl noch erhöht.



Preis, Reichweite und Dauer der Akku-Ladezeiten dürften wohl die maßgeblichen Gründe für die bisherige Enthaltsamkeit der Deutschen gegenüber den Fahrzeugen sein, die für ihr Vorankommen auf Energie aus einer Batterie angewiesen sind. Daran vermochte bisher auch die staatliche Förderprämie nur wenig ändern. Am Preis – im Vergleich zu den Modellen der Marke mit Verbrennungsmotor – müsste Hyundai vielleicht noch etwas tun, doch der Kona Elektro kann trotzdem punkten. Seine Basisversion Trend – immer noch mit begrüßenswert umfangreicher Serienausstattung – ist zwar doppelt so teuer wie die ebenfalls gut ausgestattete Vergleichsausgabe Pure mit Benzinaggregat. Doch in der Gegenüberstellung zur elektrifizierten Konkurrenz sieht es ganz anders aus: Hier liegen die Preise vergleichsweise (deutlich) höher. Außerdem war ein voll elektrifiziertes SUV bislang ein weißer Fleck in den Angeboten des Autohandels. Und auch bei den beiden anderen Elektro-Schwachpunkten macht der elektrische Kona eine gute Figur. Die Reichweite des 150-kW-Spitzenmodells taugt sogar für eine Urlaubsreise – vorausgesetzt, man macht nach rund drei Stunden Pause und findet eine passende Schnellladestation. Dann kann nach einer knappen Stunde Rekonvaleszenz der Batterie die zweite Etappe ohne Furcht vor Spannungsverlust in Angriff genommen werden. Lediglich das Exemplar mit der kleineren, 136 PS (100 kW) leistenden Maschine muss nach spätestens 312 Kilometern zur „Wiederbelebung“ an die Ladesäule.Optisch gibt sich der Hyundai Kona Elektro nur bei genauerem Hinsehen als Strom-Variante der Baureihe zu erkennen. Vorne ist die Frontpartie geschlossen, und die Stoßfänger sind vorne wie hinten modifiziert. Besondere Luftführungen sorgen für eine verbesserte Aerodynamik. Zahlreiche Assistenten wie zum Beispiel ein Spurhaltehelfer, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, ein autonomes Notbremssystem oder eine Berganfahrhilfe erleichtern die Arbeit von Fahrerin oder Fahrer erheblich. In diesem Zusammenhang nicht zu vergessen sind das Digital-Cockpit, das Head-up-Display sowie Verkehrszeichenerkennung und Aufmerksamkeitsassistent, der vor beginnender Ermüdung am Steuer und damit einem drohenden Sekundenschlaf warnt.Wie in den meisten E-Autos kommt auch im Kona Elektro der Fahrspaß nicht zu kurz – ganz im Gegenteil. Der Fronttriebler (eine Allrad-Version gibt es leider nicht) geht von Anfang an beherzt zur Sache, weil sein Drehmoment sofort bei der Freigabe der Stromzufuhr zur Verfügung steht. Der Wagen liegt wie das sprichwörtliche Brett auf der Straße und macht auch bei flott gefahrenen Landstraßenkurven keinerlei Probleme innerhalb der Naturgesetze. Zufriedenheit dürfte sich auch im Fall des Falles breit machen: Hyundai gewährt auf das Auto fünf Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung, sofern der Wagen über einen deutschen Vertragspartner erworben wurde. Für die Batterie gibt es sogar eine achtjährige Garantie bis 200.000 Kilometer.Länge x Breite x Höhe (m): 4,18 x 1,80 x 1,57Radstand (m): 2,60Motor: Permanentmagnet-SynchronelektromotorLeistung: 100 kW / 136 PS oder 150 kW / 204 PSMax. Drehmoment: 395 NmBatterie: Lithium-Polymer, 39,2 oder 64,0 kWhBatterieleistungsabgabe (kW): 113 oder 17050-kW-Schnellladestation (400 V)Null auf 100 km/h: 9,7 oder 7,6 SekundenHöchstgeschwindigkeit: 155 oder 167 km/hNormreichweite (nach NEFZ): 312 oder 482 kmEnergieverbrauch (nach NEFZ): 13,9 oder 14,3 kWh/100 kmCO2-Emissionen: 0Wendekreis (m): 10,6Leergewicht: mind. 1.610 oder 1.760 kgZuladung: max. 410 kgKofferraumvolumen: 332–1.114 LiterReifengröße: 215/55 R 17