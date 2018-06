Lange Einkaufsnacht bei Küchen-Loesch am 15. Juni

NÜNBERG (pm/vs) - Im Rahmen der langen Einakaufsnacht zur Orgelwoche ION gibt es bei Küchen-Loesch am Lorenzer Platz am Freitag, 15. Juni, bis 23 Uhr viele Erlebnisse rund ums Kochen und Genießen.

• Ab 14 Uhr: Biercocktails bei Küchen-Loesch• Testen Sie Ihre Geschmackssinne: Das Riechen und Erraten von Aromen ist ein Spaß für Erwachsene und Kinder und führt spielerisch auf das Thema Genuss hin; zum Beispiels in der Aromabar in der Glasabteilung oder mit verschiedenen Kaffeesorten in der Kaffee- und Espressoabteilung oder in der Würzstation bei den Pfeffer- und Salzmühlen• Entspannen bei Kaffee und Kuchen: Genießen Sie eine original Linzer Schnitte mit einer Tasse Kaffee im 1. Stock• Kochworkshop: Machen Sie mit bei der Zubreitung schneller Gerichte.• Wunschkonzert bei Küchen-Loesch: Sie wünschen, wir spielen: 18 Uhr, 20 Uhr und 21.15 Uhr; unser Pianist „Oleg Madorski“ spielt jeweils reund 30 Minuten• Unsere Kunden parken 1 Stunde gratis: Ab einem Einkauf von 10 Euro im Parkhaus Findelgasse (vor unserem Haus) und im Parkhaus Katharinenhof• Gewinnspiel zur Einkaufsnacht: Gewinnen Sie mit etwas Glück einen Gutschein über € 100 (Verlosung am Abend um 22 Uhr)