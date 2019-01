Blutmond-Spektakel für Frühaufsteher am 21. Januar

NÜRNBERG (nf) - Wer den so genannten Blutmond im Juli 2018 verpasst hat, dem bietet sich am Montag, 21. Januar 2019, erneut die Möglichkeit, die Mondfinsternis zu beobachten. Allerdings kürzer als im Sommer. Der Rekord-Blutmond im Juli war ungefähr doppelt so lange zu sehen. Der Januar-Blutmond ist nur etwas für Frühaufsteher, außerdem könnte es empfindlich kalt werden.

Die Regiomontanus-Sternwarte Nürnberg bietet am 21.Januar ab 04:30 Uhr eine Himmelsführung zur Totalen Mondfinsternis an (Totale Phase: 05:40 Uhr bis 6:43 Uhr). Noch ist unklar, ob das Wetter mitspielt oder Wolken die Sicht behindern.Partielle Mondfinsternis beginnt: 04:34 UhrTotale Mondfinsternis beginnt: 05:41 UhrHöhepunkt der Mondfinsternis: 06:12 UhrTotale Mondfinsternis endet: 06:43 UhrPartielle Mondfinsternis endet: 7:51 UhrDie nächste totale Mondfinsternis in voller Länger ist erst wieder im Dezember 2029 sehen.Beitrag zum Blutmond im Juli 2018