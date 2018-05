BMW 8er Coupé fährt auf die Zielgerade zu

(ampnet/mue) - Mit Erprobungsfahrten in Wales biegt BMW derzeit mit dem neuen 8er Coupé Richtung Zielgerade ein.

Im Mittelpunkt stehen die finale Abstimmung der Antriebs- und Fahrwerksregelsysteme und der BMW M850i xDrive Coupé. Die Topversion des neuen Luxus-Sportwagens hat einen vollständig neu entwickelten V8-Motor, eine aktive Differenzialsperre im Hinterachsgetriebe, Wankstabilisierung und Integral-Aktivlenkung. Gemeinsam bilden sie ein perfekt zusammengestelltes Paket für faszinierende Sportlichkeit und souveränen Komfort.Das neue Triebwerk mobilisiert mit 530 PS (390 kW) und 750 Newtonmetern Drehmoment gegenüber dem Vorgängermotor 68 PS (50 kW) und 100 Nm mehr. Das Drehmomentmaximum wird bereits bei 1.800 Umdrehungen in der Minute erreicht, die Kraft wird über ein Acht-Gang-Steptronic-Sportautomatik übertragen. BMW will den neuen 8er – die Vorgängergeneration wurde in den 1990er Jahren gebaut – im Laufe des Jahres in den Handel bringen.