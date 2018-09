Gediegene Sportlichkeit: Ford S-Max und Galaxy mit neuen Motoren

(ampnet/mue) - Die beiden Ford-Baureihen S-Max und Galaxy sind jetzt mit dem 2.0-Liter-EcoBlue-Euro 6d-Temp-Dieselmotor erhältlich.



Wahlweise stehen vier verschiedene Leistungsstufen mit 120 PS, 150 PS, 190 PS oder mit 240 PS zur Verfügung. Auf Wunsch ist zudem für die drei stärksten Motorisierungen ein neues 8-Gang-Automatik-Wandlergetriebe erhältlich, das über einen Drehschalter in der Mittelkonsole gesteuert wird. Der für den S-Max und Galaxy verfügbare 2.0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor verfügt über zwei Turbolader, die das Ansprechverhalten verbessern sollen. Ab 2.000 Umdrehungen pro Minute (U/min) stehen 500 Newtonmeter (Nm) Drehmoment zur Verfügung. Die elektronische Geräuschreduzierung gehört nun ab sofort ebenfalls zur Serienausstattung bei allen S-Max- und Galaxy-Modellen der Ausstattungslinien „Titanium“ und „ST-Line“ in Kombination mit dem 240 PS starken EcoBlue-Diesel. Serienmäßig verfügen der Ford S-Max und der Ford Galaxy über ein manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe. Beide Baureihen können außerdem mit dem Intelligenten Allradantrieb (AWD) von Ford bestellt werden.Bestellbar sind – in Kombination mit dem 8-Gang-Automatikgetriebe – die Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-Go-Funktion bei einer Haltedauer von unter drei Sekunden sowie eine erweiterte Version des Toter-Winkel-Assistenten, der Fahrzeuge ab einer Entfernung von 18 Metern erkennen kann. Hinzu kommen „Clearview“-Scheibenwischer, die die verschmutzte Frontscheibe durch zahlreiche Düsen im Wischerarm effektiver reinigen sollen. Beide Baureihen bieten adaptive LED-Scheinwerfer, die den Winkel und die Helligkeit des Lichtkegels automatisch der Fahrsituation und dem Straßenverlauf anpassen, oder den Park-Assistenten mit Ein- und Ausparkfunktion.