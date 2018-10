Land Rover Discovery: Optimierung im Mittelpunkt

(ampnet/mue) - Ein neuer V6-Twinturbo-Diesel, der aus drei Litern Hubraum 306 PS (225 kW) und 700 Newtonmeter Drehmoment schöpft, steht im Mittelpunkt der Optimierungen des Land Rover Discovery.

Damit beschleunigt der Geländewagen in 7,5 Sekunden auf 100 km/h, der Normverbrauch des Discovery SDV6 liegt zwischen 7,5 und 7,8 Litern je 100 Kilometer. Darüber hinaus bekommt die Baureihe weitere Fahrassistenzsysteme und Partikelfilter für die Benzinmotoren. Zur Ausstattung des Land Rover Discovery zählt nun beispielsweise das Toter-Winkel-Warnsystem bei Türöffnung: Dieses warnt Fahrer und Passagiere beim Aussteigen, sollten sich von hinten andere Fahrzeuge, Fahrräder oder Gefahren nähern. In diesem Fall blinken in den Türen Warnleuchten auf. Ebenfalls neu ist die adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion. Zur Wahl stehen außerdem die Pakete „Park“, „Fahrassistenz“ und „Fahrassistenz Premium“.