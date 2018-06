Malteser-Buswallfahrt am 15.07.2018 nach Altötting

Wir möchten alle Interessierten herzlich einladen, uns am 15.07.2018 nach Altötting zu begleiten. Höhepunkt wird der feierliche Gottesdienst sein, der von einem Bischof der teilnehmenden Diözesen zelebriert wird.Machen Sie sich mit den Maltesern auf den Weg und lassen Sie uns gemeinsam unsere Anliegen der Gnadenmutter von Altötting ans Herz legen und mit vielen gleichgesinnten Menschen die Hilfe Mariens erbitten.Die Fahrt nach Altötting erfolgt in einem modernen Reisebus. Für die Betreuung während der Fahrt und in Altötting ist selbstverständlich gesorgt. Abfahrt ist um 6:30 Uhr bei den Maltesern in der Hafenstraße 49 in Nürnberg-Eibach. Die Fahrt kostet 30,00 € pro Teilnehmer; Malteser Mitglieder reisen zum ermäßigten Preis von 15,00 €.Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben, dann melden Sie sich bitte bis zum 27. Juni 2018 bei den Maltesern in Nürnberg unter der Rufnummer 09 11- 9 68 91 90 an.Christlich und engagiert: Der Malteser Hilfsdienst setzt sich für Bedürftige ein. Hilfe für mehr als zwölf Millionen Menschen pro Jahr weltweit • 72.000 Engagierte in Haupt- und Ehrenamt • an mehr als 700 Orten • über 900.000 Förderer und Mitglieder