Sportliche Eleganz mit Stern: A-Klasse von Mercedes-Benz kommt als Limousine

(ampnet/mue) - Mit einem cw-Wert von 0,22 wird die Ende des Jahres erscheinende Limousine der A-Klasse von Mercedes-Benz den niedrigsten Luftwiderstand aller Serienauto weltweit haben.

Premiere feiert das Fahrzeug vorab auf dem Pariser Autosalon (Publikumstage: 4. bis 14. Oktober). Bei einer Länge von 4,55 Metern bietet der 1,45 Meter hohe Viertürer ein Kofferraumvolumen von 420 Litern. Der Radstand bleibt gegenüber der Schrägheckversion unverändert, bei der Kopffreiheit im Fond soll sich der Neuling an die Spitze des Segments setzen.Zum Marktstart wird es den A 200 mit 163 PS (120 kW) und den 116 PS (85 kW) starken A 180 d geben, jeweils mit Sieben-Gang-DCT-Getriebe. Auch das Basismodell verfügt bereits über das MBUX-Infotainmentsystem. Auf eine Hutze über dem Cockpit wurde bei der neuen A-Klasse verzichtet; das Cockpit ist in drei verschiedenen Ausführungen mit bis zu zwei 10,25 Zoll großen Displays zu haben. Bei den Assistenzsystemen orientiert sich der kleinste Mercedes-Benz am größten: der S-Klasse. Der optionale Abstandsassitent passt die Geschwindigkeit vorausschauend an und erlaubt in bestimmten Situationen teilautomatisiertes Fahren. Auf Wunsch sind außerdem Multibeam-LED-Scheinwerfer erhältlich.