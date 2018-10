Foxtrail: Spannende Schnitzeljagd bringt Nürnberg auf Trab!

Frankenmetropole auf eine neue und überraschende Art entdecken



NÜRNBERG (pm/nf) - Foxtrail, die beliebte Schnitzeljagd aus der Schweiz für Freunde, Familien, oder Firmen, gibt es seit 2018 nun auch in Deutschland. Der Startschuss fiel im August in Berlin und ab Okober 2018 gibt es das kniffelige Spiel nun auch in Nürnberg. Gemeinsam mit einem Team aus Schweizer Trailentwicklern und Postenbauern hat CITIVENT ein Angebot geschaffen, welches die Stadt auf spielerische Weise erlebbar macht. Foxtrail ist ein technisch ausgefuchster Mix aus Schnitzeljagd, Sightseeing und Outdoor Escape Game.

Der erste Nürnberg-Trail „Pilger“ ist sowohl für Fa- milien wie auch für gewiefte erwachsene Teilneh- merinnen und Teilnehmer ein Erlebnis. Er führt durch die idyllische Altstadt, in tiefe Gräben, zu hohen Türmen und versteckten Gärten. Auf dem Weg durch die Stadt müssen die Teams Botschaf- ten entziffern, Farbenspiele interpretieren und über versteckte Sensoren Bewegung ins Spiel bringen. Die richtige Klingel verrät ihnen den Weg zu einem versteckten Vogel, der den Weg zur Ka- nonenkugel festhält. Am Ende wartet auf jedes Team eine Überraschung, so bleibt der Tag noch lange in Erinnerung. Betrieben wird Foxtrail in Nürnberg durch die Fa. CITIVENT, deren Inhaber Frank Rückziegel bereits im März 2019 den 2ten Trail in Nürn- berg eröffnen wird. Weitere Städte im Frankenland sollen folgen.Foxtrail ist ein Gruppenerlebnis für Familien mit Kindern, Freunde oder Arbeitskollegen. Gruppen buchen ganz einfach auf www.foxtrail.de oder spontan und persönlich in den(Königstraße 93 & Hauptmarkt 18) ihre Startzeiten. Die Teams (2 bis 6 Personen) können dank den Startunterlagen individuell in den Trail starten. Und wenn es einmal nicht mehr weitergeht, hilft eine SMS-Helpline wieder auf die richtige Spur. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, im Voraus ein feines Getränk beim Schlussposten zu reservieren. Dort lassen sich gemeinsame Erfolgserlebnisse in gemütlicher Atmosphäre austauschen. Das Foxtrail Angebot Nürnberg eignet sich auch ideal als Rahmenprogramm für Seminare und Meetings sowie für Schul- und Firmenausflüge. Es steht das ganze Jahr in Deutsch und Englisch zur Verfügung.www.foxtrail.de