Kneipen-Quartett 2019 gewinnen: Kneipen in Nürnberg und Erlangen entdecken

REGION – Kneipengänger aufgepasst: Mit dem Kneipenquartett Nürnberg und Erlangen 2019 macht Ihr Euch auf die Reise durch die Kneipenszene. 32 Karten mit 32 Gutscheinen im Gesamtwert von 147 Euro in Nürnberg und 28 Karten mit 28 Gutscheinen im Gesamtwert von 110 Euro in Erlangen.

Und dabei lässt sich manche Überraschung entdecken

Kneipenquartett für Nürnberg oder Erlangen könnt ihr aber auch bei uns gewinnen!

Mit dem Kneipenquartett Nürnberg und Kneipenquartett Erlangen 2019 erfahrt Ihr interessante Infos zu den einzelnen Kneipen. Und spart dabei: Mit dem Kauf des Spiels erhaltet Ihr pro Kneipe einen Gutschein. Dieser umfasst ein Freigetränk, Sonderpreise für Essen oder Trinken und andere Rabatte. Ihr könnt alleine auf Tour gehen oder auch als Gruppe. Es ist ein ideales Geschenk, beispielsweise zum Geburtstag, zum Junggesellenabschied / Junggesellinnenabschied, oder zu Weihnachten.Das Kneipenquartett kann wie ein klassisches Quartett gespielt werden. Stück um Stück lernt Ihr die Kneipen der Stadt kennen. Eröffnungsjahr, Fassungsvermögen, Länge der Theke, Bierpreis, Getränkeauswahl: Diese Merkmale gibt es in jeden Kneipenquartetten. Doch die Städte haben auch ihre Besonderheiten. In Nürnberg zählt die “Entfernung zur Burg”, in Erlangen die “Entfernung zum Berg”.Das Kneipen-Quartett 2019 kann für 9,95 Euro online bestellt werden unter www.kneipen-quartett.de und ist bei verschiedenen Buchhändlern in Nürnberg und Erlangen erhältlich (z.B. Thalia Buchhaus Campe in der Karolinenstraße in Nürnberg oder am Hugenottenplatz in Erlangen, alle Händler unter www.kneipen-quartett.de.Wer Lust auf das Kneipenquartett bekommen hat oder noch ein Geschenk für Weihnachten braucht, der sollte schnell bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eines von jeweils zehn Kneipen-Quartetts abräumen. Und so geht’s: Einfach am Ende dieses Beitrags auf mitmachen klicken und unsere Frage beantworten. Alternativ ist auch eine Teilnahme über Facebook möglich. Dazu unter den Gewinnspielpost die gewünschte Stadt als Kommentar posten. Teilnahmeschluss ist der 10.12.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden von uns persönlich benachrichtigt. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook.