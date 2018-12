Der bekannteste Brezen-Verkäufer am Nürnberger Hauptmarkt geht nach 34 Jahren in den Ruhestand

NÜRNBERG (pm/nf) - Seit 1984 ist Gunter Seifert mit seinem mobilen Brezenwagen jeden Tag im Einsatz und versorgt die Nürnberger bei Wind und Wetter zuverlässig mit Brezen von Brezen Kolb. Nun geht die Ära des beliebten „Brezen-Manns“ zu Ende: Mit 88 Jahren wurde er kürzlich von den Geschäftsführern Jessica und Peter Kolb sowie weiteren Gästen an seinem „Stammplatz“ am Nürnberger Hauptmarkt verabschiedet.

Ob langjähriger Stammkunde oder Tourist – in den letzten drei Jahrzehnten machte Gunter Seifert die ein oder andere besondere Bekanntschaft unter dem rot-weiß gestreiften Dach seines mobilen Brezenwagens, einer hölzernen Sonderanfertigung, die Seifert seit über 30 Jahren gewissenhaft pflegt.Zu den zahlreichen Kunden gehört auch Christian Vogel, 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg, der sich nicht nehmen ließ, die Hauptmarkt-Legende persönlich zu verabschieden. „Gunter Seifert war bei jedem Wetter im Einsatz – dafür gebührt ihm mein großer Respekt. Für seinen wohlverdienten Ruhestand wünsche ich ihm alles Gute“, so Vogel bei der Verabschiedung am Hauptmarkt.Auch Peter Kolb stellt noch einmal heraus, was viele Nürnberg am „Brezen-Mann“ so schätzen: „Wir sind Gunter Seifert für seinen besonderen Einsatz in den letzten 34 Jahren sehr dankbar. Mit seiner freundlichen Art hat er Brezen Kolb stets vorbildlich präsentiert und vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert“, sagt er.