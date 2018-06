Rock im Park 2018



NÜRNBERG (pm/nf) - Schwer beeindruckt von der Arbeit und der komplexen Infrastruktur des Sanitätswachdienstes beim Massen-Event Rock im Park zeigte sich MdB Dorothee Bär (Staatsministerin für Digitalisierung) bei ihrem Besuch der Einsatzkräfte.

Prof. Dr. Peter Bradl, Vorsitzender des BRK Kreisverbandes Nürnberg-Stadt, nahm die Politikerin, gemeinsam mit dem stellvertretenden Einsatzleiter Michael Sturm, Kreisgeschäftsführerin Brigitte Lischka, Landesbereitschaftsleiter Michael Raut und Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk, in Empfang. Oliver Spannekrebs, Leiter der Einsatzzentrale Rock im Park, ermöglichte Dorothee Bär einen umfassenden Einblick in die Einsatzabwicklung und die digital vernetzten Einsatzabschnitte auf dem gesamten Gelände. Anschließend konnte sich die Staatsministerin einen Eindruck über die Arbeit der Einsatzkräfte verschaffen: Registratur und Sichtung/Kategorisierung der Patienten, Schockraum und ein steriler Nahtraum, diverse Behandlungsplätze und ein großer Überwachungsbereich für Patienten. Den Abschluss des Rundgangs bildete ein ausführliches Gespräch in der Kulisse der Park-Stage über sicherheitsrelevante Fragen.