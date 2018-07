Stadtrat Michael Bengl tritt in die CSU-Fraktion ein

NÜRNBERG (pm/nf) - Michael Bengl, ehemaliges Mitglied der Piratenpartei, war bisher mit der Ausschussgemeinschaft aus ÖDP, FDP, FW, Piraten und den Guten im Stadtrat vertreten. Der 45-jährige Familienvater ist als freiberuflicher Architekt tätig und wurde 2014 in den Stadtrat gewählt.

Michael Bengl: „Politik ist ein Mannschaftssport und um etwas zu bewegen, braucht man ein starkes Team. Dieses Team und das Potential Nürnberg positiv zu verändern, sehe ich in der Mannschaft der CSU. Ich freue mich auf die Arbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen.“Die CSU-Stadtratsfraktion freut sich über den Zuwachs und Kompetenzgewinn. „Es ist ein gutes Signal, wenn ein kompetenter und engagierter Stadtrat ins Team der CSU wechselt und gemeinsam mit uns etwas in Nürnberg bewegen will. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und neue Impulse, die Michael Bengl sicher mitbringt“, so Fraktionschef Marcus König.Die Fraktion der CSU im Nürnberger Stadtrat vergrößert sich damit auf 22 Sitze.