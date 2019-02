AOK Bayern bleibt Gesundheitspartner der Nürnberg Falcons

nberg Falcons setzen in Gesundheitsfragen und Prävention auch künftig auf die AOK Bayern. Die mitgliederstärkste gesetzliche Krankenkasse im Freistaat bleibt somit offizieller Gesundheitspartner der Nürnberg Falcons und wird sich als nächster „Next Generation Partner“ auch verstärkt im Nachwuchs-Bereich engagieren. Das ProA-Heimspiel gegen Hanau am 24. Februar 2019 soll zudem ganz im Zeichen der Gesundheitskasse stehen.

Spieltagspartner AOK Bayern

Dort findet am Sonntag, den 24. Februar 2019 auch das Heimspiel dergegen Hanau statt – präsentiert von der AOK Bayern. „Als Spieltags-Partner kann sich die Gesundheitskasse in der Halle am Airport Nürnberg präsentieren und die Besucher zu mehr Bewegung und gesunder Ernährung motivieren. Dabei unterstützen wir undunseren Partner zu 100 Prozent“, so. Und so können sich die Besucher auf spannende Aktionen rund um das Heimspiel freuen, wie beispielsweise die Verlosung einesim Rahmen eines Trainingsbesuchs bei den Profis.

Teamgeist steht im Fokus

Für die AOK Bayern ist die Kooperation mit Nürnbergs besten Basketballern ein wichtiges Zeichen: „Wir wollen damitfür die Sportart. Denn Basketball hält nicht nur körperlich fit, auch der Teamgeist steht im Fokus. Gerade im oft stressigen Alltag, ist ein regelmäßiger sportlicher Ausgleich wichtig – macht dieser im Team auch noch Spaß, bleibt man langfristig dabei und gesund“, soin Mittelfranken.

Das ist die AOK Bayern

Die AOK Bayern versichert rund 4,6 Millionen Menschen in Bayern. Diese große Gemeinschaft garantiert höchste Sicherheit – von der Kindheit bis ins Alter. Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent ist die Gesundheitskasse eines der führenden Dienstleistungsunternehmen und größte gesetzliche Krankenkasse im Freistaat. In 250 Geschäftsstellen beraten und unterstützen die Mitarbeiter der AOK Bayern Versicherte in allen Fragen der Kranken- und Pflegeversicherung. Für ihre „Servicequalität und Kundenzufriedenheit“ erhielt die AOK Bayern zum zwölften Mal in Folge das begehrte TÜV SÜD-Siegel.