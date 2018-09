Erfolgreicher Start in das Berufsleben bei der uniVersa

Am 3. September begann für zwölf Auszubildende und zwei duale Studenten der Berufsstart bei den uniVersa Versicherungsunternehmen in Nürnberg.



Fünf werden zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen ausgebildet, fünf zu Fachinformatikern mit Schwerpunkt Systemintegration oder Anwendungsentwicklung und je eine zur Kauffrau für Büromanagement und zur Immobilienkauffrau. Erstmals begannen in diesem Jahr auch zwei duale Studiengänge.„Der Trend und die Nachfrage bei jungen Menschen geht immer mehr zu einem dualen Studium“, erklärt Ausbildungsleiterin Helen Pfahl. Aber auch der Bedarf im Unternehmen hat sich in Zeiten der Digitalisierung gewandelt. Dort werden immer mehr Spezialisten gesucht. In diesem Jahr startet ein duales Bachelor-Studium für Marketing und digitale Medien sowie für Informatik. Für das nächste Jahr sind weitere duale Studienplätze angedacht.Am ersten Tag standen für alle Berufsstarter das gegenseitige Kennenlernen sowie grundlegende Informationen zur Ausbildung und zum Studium im Vordergrund. Insgesamt gibt es bei der uniVersa derzeit 30 Auszubildende und zwei duale Studenten am Unternehmenssitz in Nürnberg. Elf weitere Azubis werden in den Geschäftsstellen und bei Außendienstpartnern zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen ausgebildet.