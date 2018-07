Volvo V60: elegante Vorhut für den Doppel-Hybrid

(ampnet/mue) - Die zweite Generation des Volvo V60 Kombi baut auf der Plattform des V90 auf, ist aber rund 18 Zentimeter kürzer, hat eine steilere Heckscheibe und ein nach hinten abfallendes Dach. Genau 96 Millimeter mehr Radstand und eine modifizierte Raumaufteilung sorgen dafür, dass fast 100 Liter Kofferraum mehr als beim Vorgänger zur Verfügung stehen (529 Liter).

Funktionalität, Fahrspaß und Familie sind drei wichtige Bereiche, in denen der V60 punkten will. Fortschritt könnte ebenso dazu gehören, denn als erste Baureihe auf Basis der skalierbaren Produktplattform wird der Kombi mit zwei Hybrid-Varianten auf dem Markt kommen. Bis es so weit ist – etwa zum Ende dieses Jahres – werden ein Benziner und zwei Diesel den Start in den deutschen Markt bewerkstelligen. Der aufgeladene Vierzylinder des direkt einspritzenden Benziners leistet 310 PS (228 kW), die per SCR-Kat gereinigten Diesel 150 PS (110 kW) und 190 PS (140 kW).Das Cockpit des V60 ist dem des XC60 sehr ähnlich – aufgeräumt, übersichtlich und edel untermauert der Wagen durch hochwertige Anmutung im Innern seinen Premiumanspruch. Die sportlich geschnittenen Sitze mit integrierten Kopfstützen geben guten Seitenhalt und haben in der höherwertigen Ausstattung eine bewegliche Oberschenkelauflage. Da Insassensicherheit zu den Kernwerten der Marke zählt, wurde das City-Safety-Notbremssystem um eine neue Funktion ergänzt. Schon bisher leistete es eine Fahrzeug-, Motorrad-, Fußgänger-, Fahrradfahrer- und Wildtier-Erkennung – nun werden außerdem Fahrzeuge erfasst, die einem auf der eigenen Fahrspur entgegenkommen und bei drohenden Kollisionen mittels automatischer Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit die Schwere des möglichen Aufpralls verringert. Integriert ist außerdem ein Lenkimpuls, der den Fahrer beim Ausweichen eines Hindernisses und beim anschließenden Stabilisieren des Fahrzeugs unterstützt. Unfälle beim Linksabbiegen verhindert darüber hinaus wirkungsvoll der Kreuzungs-Bremsassistent.Ab Werk werden Merkmale wie eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Sitze mit elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze und elektrischer Höheneinstellung für Fahrer- und Beifahrersitz, Licht- und Regensensor, Einparkhilfe hinten, Berganfahrassistent sowie eine elektrische Parkbremse mitgeliefert. Serienmäßig an Bord ist darüber hinaus das automatische Notruf-System „Volvo on Call“. Außen sorgen LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent, verchromte Auspuffendrohre, Dachreling in Schwarz und 17 Zoll-Leichtmetallräder für optische Reize.Sowohl der große Diesel, als auch der T6-Benziner bringen ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter an die Kurbelwelle. Beiden Antriebsvarianten ist eine entspannte Gangart mit vorbildlichem Geräuschkomfort zu Eigen. Für die komfortorientierte Fahrwerkabstimmung sorgen vorn eine Doppelquerlenker-Aufhängung, hinten eine Integral-Achse mit innovativer, Platz und Gewicht sparender Querblattfeder aus Verbundwerkstoff. Auf Wunsch ist zudem ein adaptives Fahrwerk mit aktiver Dämpferregelung zu bekommen.Länge x Breite x Höhe (in m): 4,76 x 1,85 x 1,43Radstand (m): 2,87Motor: R4-Turbobenziner, Direkteinspritzung, 1.969 ccmAntrieb: AllradantriebLeistung: 228 kW / 310 PS bei 5.700 U/minMaximales Drehmoment: 400 Nm bei 2.200 – 5.100 U/minHöchstgeschwindigkeit: 250 km/hNull auf 100 km/h: 5,8 Sek.Verbrauch (WLTP-Norm): 8 – 9 l / 100 kmCO2-Ausstoß: 184 – 206 g/kmLeergewicht/Zuladung: k.A.Gepäckraum: 529 – 1.441 LiterMax. Anhängelast: 2.000 kg