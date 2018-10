Kia bringt drei neue Ceed und einen Stromer

(ampnet/mue) - Kia hat in Paris vier Neuheiten präsentiert: drei weitere Mitglieder der Kompaktwagenfamilie Ceed und den Stromer e-Niro.

Der fünftürige Shootingbrake Pro Ceed ist der erste eines Volumenherstellers in der Kompaktklasse. Der Pro Ceed wird auch in einer GT-Version mit 204 PS starkem Turbobenziner vorgestellt, mit dem gleichen Motor ist auch der neue Kia Ceed GT erhältlich. Die dritte Ceed-Neuheit ist die sportliche Ausführung GT Line, die im Außen- und Innendesign an die GT-Version angelehnt ist und für alle Karosserievarianten angeboten wird. Der e-Niro ist ein Elektrofahrzeug mit bis zu 485 Kilometern Reichweite. Der Pro Ceed, der Ceed GT und die Ausführung GT Line kommen Anfang 2019 europaweit in den Handel, der Kia e-Niro wird bereits ab Ende 2018 in ausgewählten europäischen Ländern eingeführt. Die Sieben-Jahre-Kia-Herstellergarantie beinhaltet beim e-Niro auch die Antriebsbatterie.